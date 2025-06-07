В Кыргызстане выросло количество банковских платежных карт в обращении
Фото: Нацбанк Кыргызстана
Объем использования банковских платёжных карт в Кыргызстане продолжает активно расти. Согласно данным Национального банка, рынок остается ориентированным преимущественно на международные платежные системы, при этом национальная система также демонстрирует стабильное развитие.
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