Завтра электронные услуги Государственной налоговой службы Азербайджана будут временно недоступны

БАКУ /Trend/ - Завтра электронные услуги Государственной налоговой службы Азербайджана будут недоступны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, 7 июня с 10:00 до 24:00 электронные услуги ведомства будут недоступны в связи с проведением профилактических работ в дата-центре.

"В указанный период невозможно будет воспользоваться электронными услегами на официальном сайте службы (www.taxes.gov.az), а также через Интернет-налоговую инспекцию (https://www.e-taxes.gov.az и https://new.e-taxes.gov.az).

Государственная налоговая служба приносит извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении ведомства.

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