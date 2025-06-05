Экосистема Bir на форуме Money 20/20 Europe: PashaPay и Mastercard начинают стратегическое сотрудничество

БАКУ/ Trend/ - В одном из ведущих мировых мероприятий в сфере финтех – форуме Money 20/20 Europe, проходящем в Амстердаме, финтех-компания PashaPay представляет Азербайджан в качестве участника экосистемы Bir – первой полностью интегрированной экосистемы Кавказского региона. Мероприятие, охватывающее даты с 3 по 5 июня 2025 года, стало платформой для демонстрации инновационных цифровых финансовых решений Азербайджана на международной арене, где PashaPay участвует со своим собственным стендом.

Форум Money 20/20 Europe считается одним из самых авторитетных глобальных событий в области финансов и технологий. Здесь ведущие финтех-лидеры, инновационные стартапы и крупные финансовые институты со всего мира формируют будущие тренды, налаживают новые партнёрства и реализуют совместные инновационные проекты.

В рамках мероприятия было заключено важное партнёрское соглашение, соответствующее международной стратегии сотрудничества экосистемы Bir. Компания PashaPay подписала Меморандум о намерениях с Mastercard, мировым лидером в области цифровых платёжных технологий. Целью партнёрства является расширение доступа к инновационным цифровым финансовым решениям в Азербайджане. Стороны намерены сотрудничать в таких направлениях, как кибербезопасность, цифровая идентификация и технологии защиты от мошенничества.

Кроме того, в рамках сотрудничества предусмотрено расширение возможностей международных денежных переводов с помощью таких сервисов Mastercard, как «MoneySend», «Cross-Border Send» и «Alias Directory».

Следует отметить, что одна из ключевых компаний экосистемы Bir – Kapital Bank также принимает участие в мероприятии. Руководство банка проводит встречи с представителями ведущих международных финансовых учреждений для обмена опытом, знакомится с новейшими трендами в цифровом банкинге и финтехе, а также участвует в различных вокшопах, посвящённых последним достижениям отрасли.

Экосистема Bir, созданная PAŞA Holding и представленная широкой общественности 7 февраля 2025 года, объединяет под одним брендом ведущие азербайджанские компании, как Birbank, m10, MilliÖn, Umico.az, BakıKart и Trendyol Azərbaycan. Экосистема предлагает интегрированный пользовательский опыт, отвечая на повседневные потребности клиентов в сфере финансов, покупок и транспорта с помощью инновационных решений.