Назван объем средств, которые Россия вложит в газовые проекты Ирана
Иран считается 2-й страной в мире по запасам газа (около 34 трлн кубометров). В Иране в настоящее время действуют 22 газовых месторождения.
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