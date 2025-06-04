В воинских частях введены временные ограничения на встречи с новобранцами

БАКУ /Trend/ - Из-за нестабильных погодных условий наблюдается рост случаев заболеваний дыхательных путей, в том числе сезонного гриппа, который в настоящее время распространен на территории страны.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Отмечается, что командование и военные медики принимают эффективные профилактические меры для постоянного контроля за состоянием здоровья военнослужащих, в том числе новобранцев.

Минобороны призывает общественность отнестись с пониманием к введенным ограничениям, проявить чуткость к здоровью наших военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей в предстоящие праздничные и выходные дни, включая праздник Гурбан.

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