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Обязательное внедрение централизованных систем отопления позволит сэкономить энергоресурсы - председатель комитета Милли Меджлиса

Общество Материалы 4 июня 2025 16:14 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Сегодня работы по благоустройству ведутся во всех городах и районах нашей страны. Улучшаются условия жизни граждан. Реализуются комплексные меры по их трудоустройству. Все это - результат последовательной и успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом заявила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова во время выступления на общественных слушаниях парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии по законопроекту "О теплоснабжении", сообщает в среду Trend.

Депутат подчеркнула, что в стране создается больше возможностей для более комфортного проживания людей.

"Для этого в первую очередь необходимо совершенствовать законодательную базу. Законопроект, который мы обсуждаем сегодня, — первый нормативный акт, определяющий правовые, экономические и организационные основы системы теплоснабжения. Это крайне актуальная тема", - сказала Х.Гусейнова.

Она отметила, что введение обязательных систем централизованного теплоснабжения приведет к серьезным изменениям в этой сфере. В результате будут экономиться энергоресурсы, сокращаться выбросы в окружающую среду. "Думаю, что необходимо принятие этого закона для построения более безопасной, экологически чистой, оптимальной системы теплоснабжения, позволяющей экономить энергоресурсы", - заключила депутат.

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