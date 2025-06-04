Азербайджан увеличил доходы от продажи нефтяного битума в Грузию
В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал нефтяной битум исключительно в Грузию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы поставок и доход от экспорта значительно выросли.
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