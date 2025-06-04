В Баку прошел праздник детского творчества ансамбля танца "Сяма" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт, приуроченный к Международному дню зашиты детей, организованное при поддержке Комитета по культуре Милли Меджлиса и Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах и гимна Азербайджана.

В рамках программы ансамбль танца "Сяма", действующим при Доме культуры поселка Шувелан, представил серию национальных танцев народов мира.

Выступившая на мероприятии заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева с особым теплом отметила, что присутствие большого количества детей на таком культурном празднике наполняет ее сердце радостью и гордостью. Было подчеркнуто, что на всех освобожденных территориях Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева успешно продолжаются масштабные восстановительные работы. В этих процессах ключевую роль играет программа Великое возвращение, которая стремительно развивается и обретает практическое воплощение.

"Благодаря поддержке братских государств этот процесс идет еще более интенсивно. Сегодня в Физули уже функционирует школа, построенная Узбекистаном, в Агдаме - школа, заложенная Кыргызстаном, в Джебраиле - построенная Венгрией, а также действует Центр творчества, построенный Казахстаном. Все эти проекты - это инвестиции в будущее наших детей, это фундамент для их благополучной и достойной жизни", - отметила Гюнай Эфендиева.

Она поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии, особенно родителей, воспитавших таких ярких и талантливых детей.

Отдельно Гюнай Эфендиева отметила международный успех коллектива: "Недавно танцевальный ансамбль "Сяма" с большим успехом принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Национальному детскому празднику 23 апреля, организованных телеканалом TRT в Турции. Участники даже получили возможность лично встретиться с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это - большая честь и достижение для нас всех".

В завершение своей речи депутат пожелала коллективу "Сяма" дальнейших успехов в творческой деятельности.

Затем с благодарственным словом выступила руководитель ансамбля "Сяма" Сяма Нагиева, выразившая признательность всем участникам мероприятия за поддержку и внимание.

В завершение мероприятия участникам были вручены благодарственные дипломы.

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