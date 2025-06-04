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Необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру Южного газового коридора - MVM

Экономика Материалы 4 июня 2025 14:53 (UTC +04:00)
Необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру Южного газового коридора - MVM

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ – Необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру Южного газового коридора.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор MVM CEEnergy Габор Орбан, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, важно поддерживать поставки новых объемов газа через долгосрочные контракты, и это должно стать частью требований ЕС по диверсификации.

"Без практической поддержки - в частности, при заключении контрактов, финансировании, а также строительстве новой инфраструктуры - будет трудно привлечь новые объемы, особенно в Центральную и Восточную Европу. Как мы видим, основная проблема заключается в инфраструктурных "узких местах": Южный газовый коридор уже полностью загружен, и необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, чтобы поставлять больше газа в Европу", - сказал Орбан.

Он отметил, что такие проекты требуют поддержки и координации со стороны ЕС для преодоления технических и политических вызовов.

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