Иранская компания окажет технические услуги на предприятии в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о сотрудничестве между иранским холдингом Ascotec и китайской компанией TCS (Tata Consultancy Services) по оказанию услуг по производству губчатого железа по технологии Pered в Казахстане.

Как сообщает Trend, в Тегеране состоялось мероприятие в связи с подписанием соглашения о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Ваджихулла Джафари, председатель Организации по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) Мохаммед Агаджанлу и другие официальные лица.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор холдинга Ascotec Амир Али Тахирзаде сказал, что это соглашение о сотрудничестве является первым примером инженерного сотрудничества по технологии "Pered". Этот договор знаменует собой значительный прогресс в технологическом развитии сталелитейной промышленности Ирана.

Тахирзаде добавил, что в рамках соглашения будут оказаны технические услуги на заводе по производству губчатого чугуна в Казахстане в объеме 800 тысяч тонн.

Представитель китайской компании "TCS" отметил, что компания успешно сотрудничает с иранской стороной на протяжении 18 лет и проявляет заинтересованность в продолжении этого сотрудничества в новых проектах в Казахстане. Компания также заинтересована в сотрудничестве с участием иранских компаний в странах Африки.

На мероприятии заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Ваджихулла Джафари отметил, что данное соглашение является важным шагом в направлении сотрудничества Ирана и Китая в других странах и выразил надежду на продолжение этого сотрудничества в различных сферах.

Отметим, что производство губчатого железа по технологии "Pered" считается одним из новых методов производства. Этот метод был зарегистрирован иранскими специалистами.