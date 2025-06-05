Обнародовано количество путевок, выданных Информационным центром курортного туризма

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету за последние 5 месяцев, количество членов Конфедерации профсоюзов Азербайджана, которым Информационный центр курортного туризма предоставил путевки, составило 13 269.

Об этом директор Информационного центра курортного туризма Эмилия Сафаралиева сказала на презентации электронной системы бронирования е-AHIK Конфедерации профсоюзов Азербайджана, сообщает Trend.

По ее словам, общее количество заявок на сегодня составило 28 166. Более 22 000 из этих заявок находятся в статусе утверждения и применения.

"Раньше путевки предоставлялись по принципу "спрос-предложение". Теперь организованы различные гарантированные путевки с учетом пожеланий и требований членов Конфедерации", - отметила она.

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