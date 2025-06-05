В Техасе отметили 28 мая - День независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хьюстоне (штат Техас, США) состоялось мероприятие, посвященное 28 мая - Дню независимости Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в Госкомитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Организатором выступил Американо-азербайджанский интеграционный центр при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, местного правительства и представители других народов.

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, отражающий историю становления и независимости Азербайджана. Также было показано видеопоздравление чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в США Хазара Ибрагима, обращенное к азербайджанской общине.

Комиссар округа Форт-Бенд Энди Мейерс провозгласил 28 мая Днем независимости Азербайджана в округе Форт-Бенд. Подписанную декларацию мэр вручил жителю Хьюстона, руководителю Американо-азербайджанского интеграционного центра Самиру Новрузову.

Во второй части мероприятия выступила соотечественница Севиндж Гусейнова с речью на тему: «Независимость — сила мышления» (Independence – power of the mindset). Она подчеркнула значимость воспитания молодежи в духе свободного мышления для укрепления национальной идентичности и ценностей независимости.

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