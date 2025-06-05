Обнародованы данные по импорту смартфонов из Китая в Азербайджан за январь-март

В первом квартале этого года наблюдается снижение импорта смартфонов из Китая в Азербайджан как в количественном, так и в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, общий объем ввезённых в страну смартфонов остаётся значительным, при этом устройства поступали не только из Китая, но и из других стран, включая США, Индию, Корею, Мексику и Вьетнам.

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