В Баку проходит конференция по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит конференция по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие должностное лицо первого уровня бюро Комитета по содействию торговли Китая провинции Гуандун (CCPIT Guangdong) Бай Миншао, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO Юсиф Абдуллаев, первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев, председатель Комитета провинции Гуандун Народного политического консультативного совета Китая Линь Кегинг, посол КНР в Азербайджане Лу Мэй, председатель Совета директоров Организации по управлению Свободной экономической зоной Алят (AFEZ) Валех Алескеров и председатель Совета директоров Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов.

В рамках мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между компанией CCPIT Guangdong и AZPROMO.

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