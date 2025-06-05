Назван объем зарегистрированных ЦБА в прошлом году акций и облигаций
Общий объем торгового оборота на рынке ценных бумаг в отчетном году по сравнению с 2023 годом увеличился в 2,6 раза.
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