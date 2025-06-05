Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета CEU

БАКУ /Trend/ - 5 июня в рамках 71-й сессии Европейской региональной комиссии организации "ООН-Туризм" (CEU) Азербайджанская Республика вновь была избрана в члены Исполнительного совета организации на 2025-2029 годы.

Об этом сообщает МИД Азербайджана, передает Trend.

Отмечается, что выборы прошли в условиях высокой конкуренции. За 5 мест, отведенных для Европейского региона в Исполнительном совете "ООН-Туризм", вместе с нашей страной боролись еще 9 стран-кандидатов. Азербайджанская Республика была избрана в Совет, набрав большинство голосов стран-членов, участвовавших в первом этапе голосования.

Исполнительный совет "ООН-Туризм" является основным руководящим органом организации, состоящей из 35 стран-членов. Совет отвечает, наряду со многими другими вопросами, за такие важные направления, как избрание генерального секретаря организации, реализация стратегии и планов, обеспечение функциональности и выполнения решений.

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