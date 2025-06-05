В этом году в Баку будет сдано в эксплуатацию еще около 400 экологически чистых автобусов

БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку будет сдано в эксплуатацию дополнительно около 400 экологически чистых автобусов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в столице функционируют 166 автобусов с электрическим приводом и 55 автобусов на экологически чистой технологии CNG (Compressed Natural Gas).

Отмечено, что в этом году планируется начать местное производство электробусов совместно с китайской компанией BYD. На предприятии предусмотрено производство 500 автобусов в год. В этом году в Баку будет сдано в эксплуатацию дополнительно около 400 экологически чистых автобусов. В настоящее время в столице организовано более 39 километров полос для микромобильности. Общую протяженность этой сети планируется довести до 100 км.

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