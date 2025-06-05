БАКУ /Trend/ - В Конфедерации профсоюзов Азербайджана прошла презентация системы электронного бронирования e-AHİK.

Trend сообщает, что на мероприятии была представлена информация о преимуществах электронной системы бронирования e-AHİK при выдаче путевок.

Было отмечено, что система создана для обеспечения доступности, прозрачности и оперативности в процессе выдачи путевок, и с помощью электронной системы можно будет более легко и удобно получить путевку в санатории и на курорты. При получении заявки через систему e-AHİK лицо, обратившееся за подтверждением, информируется об этом. Затем в "личном кабинете" по ссылке оплачивается частичная стоимость путевки, и электронная путевка высылается на адрес электронной почты заявителя. Лицо, получившее путевку, обращается в санаторий или оздоровительный центр в дату, указанную на электронной путевке с удостоверением личности.

Согласно информации, в ближайшее время Конфедерацией также будет начата реализация программы "AHIK Plus", которая предоставляет дополнительные специальные скидки и бонусы для членов союза.

После мероприятия представители СМИ посетили туристический информационный центр "Курорт". Им сообщили, что в этом Центре обрабатываются заявки, поданные через систему e-AHIK. Представители СМИ также посетили недавно созданный Конфедерацией Центр охраны труда и правовой помощи.

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