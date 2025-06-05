Иран провел консультации с соседними странами по вопросам инвестиций в электроэнергетику
Согласно планам развития страны, в электроэнергетический сектор Ирана необходимо инвестировать 20 миллиардов долларов в год.
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