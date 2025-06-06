Спрос на электроэнергию в мире вырастет к 2050 году — Equinor

Глобальный спрос на электроэнергию значительно возрастет к 2050 году во всех сценариях компании Equinor, при этом темпы роста будут зависеть от глубины энергоперехода, господдержки и региональных условий. Электрификация охватит все сферы — от транспорта до промышленности, а лидерами роста станут Индия, Африка и развивающиеся страны. Возобновляемые источники энергии и атомная генерация займут ключевые позиции в будущем энергобалансе.

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