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Увеличился объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток-Запад

Экономика Материалы 6 июня 2025 06:30 (UTC +04:00)
Увеличился объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток-Запад

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Восток-Запад составил 1,583 миллиарда тонно-километров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель на 72 миллиона тонно-километров или на 4,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в первом квартале 2024 года объем грузооборота по азербайджанскому участку транспортного коридора Восток-Запад составил 1,511 миллиарда тонно-километров.

Отметим, что в отчетный период 1,007 миллиарда тонно-километров грузооборота по данному транспортному коридору пришлось на транзитные грузы.

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