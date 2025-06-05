AZPROMO внедрит механизм субсидирования логистики в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan до конца года - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - AZPROMO внедрит механизм субсидирования логистики в рамках продвижения бренда "Made in Azerbaijan" до конца года.

Об этом заявил сегодня журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO Юсиф Абдуллаев в рамках конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем в Баку, сообщает Trend.

По его словам, представленный в правительство документ предусматривает предоставление льгот в размере до 70% на экспортируемую азербайджанскую продукцию.

"Однако мы считаем, что льготы, предоставленные для Карабаха и Восточного Зангезура, могут быть применены и в большем объеме, вплоть до 100%.

Естественно, это будет на долгосрочный период. На начальном этапе мы хотим реализовать его, продлив его на пять лет с возможностью продления ещё на пять лет. Это окажет существенную поддержку экспортной деятельности предпринимателей, работающих в Карабахе", - сказал Ю.Абдуллаев.

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