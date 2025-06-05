Иран выделит средства на строительство железнодорожной линии Ардебиль-Мияна
Иран намерен завершить строительство стратегической железнодорожной линии Ардебиль-Мияна, соединяющей провинции Ардебиль и Восточный Азербайджан. Проект рассматривается как важный элемент транспортной инфраструктуры с высоким экономическим и транзитным потенциалом.
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