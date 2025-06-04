Лицо, находившееся в международном розыске, экстрадировано из ОАЭ в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана продолжает сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств по задержанию и экстрадиции в страну лиц, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в международный розыск.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, 4 июня была осуществлена экстрадиция в Азербайджан еще одного лица, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджанской Республике.

Гражданин Азербайджанской Республики Искендеров Фархад Бахруз оглу, обвиняемый в хулиганстве в соучастии с рядом лиц и нанесении тяжких телесных повреждений (статья 221.2.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики), был выявлен и арестован в Объединенных Арабских Эмиратах.

В соответствии с действующим двусторонним соглашением об экстрадиции с ОАЭ министерство юстиции, как уполномоченный орган, направило другой стороне соответствующий запрос и необходимые документы, а также провело плодотворные переговоры. В результате было достигнуто согласие на экстрадицию данного лица в Азербайджан.

Фархад Искендеров был доставлен в страну из ОАЭ сотрудниками Главного управления международного сотрудничества министерства и Пенитенциарной службы и по решению суда помещен в Бакинский СИЗО.

Министерство продолжает принимать необходимые меры в данной области.

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