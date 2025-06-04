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В связи с Днем ВС Азербайджана 4 дня будут нерабочими

Общество Материалы 4 июня 2025 15:11 (UTC +04:00)
В связи с Днем ВС Азербайджана 4 дня будут нерабочими

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней рабочий день 27 июня перенесен на выходной день 21 июня.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отметим, что 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики - является нерабочим. 21 июня и 28 июня приходятся на субботу, а 29 июня - на воскресенье. Таким образом, в связи с переносом рабочего дня с пятницы, 27 июня, на субботу, 21 июня, дни с 26 по 29 июня (включительно) будут нерабочими, а 21 июня - рабочим днем.

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