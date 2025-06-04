SOCAR о запуске производства в рамках второй фазы разработки месторождения "Абшерон"

БАКУ /Trend/ - Запуск производства в рамках второй фазы разработки месторождения "Абшерон" планируется на конец 2028 - начало 2029 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Проект 'Абшерон', который реализуется SOCAR совместно с TotalEnergies и ADNOC, движется к принятию инвестиционного решения (FID) в 2025 году. Это должно привести к успешному запуску производства в конце 2028 - начале 2029 года. Проект обеспечит добычу как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Сроки его реализации примерно совпадут с запуском третьей фазы проекта 'Шахдениз Компрессия'", - сказал он.

Беглярбеков отметил, что проект "Шахдениз Компрессия" на пике даст более 4 миллиардов кубометров газа, а общий объем добычи составит 50 миллиардов кубометров.

Отметим, что месторождение "Абшерон" расположено на шельфе Каспийского моря, в 100 километрах к юго-востоку от Баку и в 25 километрах к северо-востоку от месторождения "Шахдениз".

Добыча газа и конденсата на "Абшероне" ведется с июля 2023 года. В ходе нефтегазовой конференции в Баку в июне 2024 года участники проекта – TotalEnergies (35%), SOCAR (35%) и ADNOC (30%) – сообщили, что вторая фаза освоения "Абшерона" на пике может обеспечить добычу до 110 тысяч баррелей в сутки, включая 35 тысяч баррелей конденсата, с трёх или более дополнительных глубоководных скважин.