Назван доход ЦБА от управления валютными активами в 2024 г.
Центральный банк Азербайджана в 2024 году получил доход от управления валютными активами из-за благоприятной ситуации на внешних рынках и применению соответствующих стратегий. Доходность инвестиционного портфеля выросла, однако объем официальных валютных резервов снизился, в основном из-за операций на внутреннем рынке и колебаний валютного курса.
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