Театрализованное шоу в Баку "Цирк для малышей" подарит праздник всей семье

БАКУ /Trend Life/ - 29 июня в 11:00 на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли развернётся по-настоящему волшебное представление - спектакль "Цирк для малышей", который порадует не только самых юных зрителей, но и взрослых, сообщает Trend Life.

Яркие световые эффекты, захватывающие трюки жонглёров и фокусников, волшебные птицы, мастера иллюзий и забавные дрессированные пудели - всё это создаст атмосферу настоящего чуда и радости. Вас ждёт красочное шоу, где каждый момент полон удивления и восторга.

Приходите всей семьёй - улыбки и хорошее настроение гарантированы!

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/kids/circus-for-kids-25/158721

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