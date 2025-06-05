Азербайджанское наследие, оставшееся на территории Армении, полностью уничтожено - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское наследие, оставшееся на территории Армении, полностью уничтожено.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев во время выступления на научно-практическом мероприятии "Камни говорят в тишине: защита наследия Азербайджана".

"За последние 30 лет на Южном Кавказе произошло множество конфликтов. Особое место среди них занимает армяно-азербайджанский конфликт, унесший жизни тысяч людей", - сказал он.

Он подчеркнул, что не раз предлагал армянской стороне обсуждение вопросов культурного наследия на взаимной основе.

"Рядом со зданием нашего Центра находится армянская церковь. Там хранятся сотни книг на армянском языке.

Незаконные здания, построенные в Карабахе в 1993 году, были снесены в соответствии с Женевской конвенцией. Но все остальные исторические образцы культурного наследия были сохранены.

Памятники, относящиеся к азербайджанскому наследию, на территории Армении полностью разрушены. Более того, Голубая мечеть в Ереване сегодня преподносится как персидский памятник, что не соответствует исторической истине",- добавил Ф.Шафиев.

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