NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом “YAŞAT” с целью поддержки ветеранов и семей шехидов.
В рамках сотрудничества в 2025 году была оказана социальная поддержка 710 ветеранам и семьям шехидов в виде финансирования медицинских услуг и обучения за счет части средств, выделенных Фонду “YAŞAT” со стороны NEQSOL Holding.
Также по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей около
1700 детей шехидов по всей стране были поздравлены в рамках
социального проекта “Караван подарков”, реализуемого Фондом “YAŞAT”
при поддержке NEQSOL Holding.
Другая часть средств, выделенных холдингом, будет использована в течение этого года в рамках реализации других специальных социальных проектов, среди которых Летний лагерь "YAŞAT" для детей шехидов, Летняя школа и Школьные принадлежности.
Начиная с 2021 года и с учетом текущей используемой суммы, по
решению NEQSOL Holding компании в составе холдинга – Bakcell, Norm,
Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” общую
сумму в размере 3,7 миллиона манатов.
NEQSOL Holding выражает свои наилучшие пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу по случаю праздника Гурбан.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.