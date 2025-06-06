Иранская Parskhodro сократила производство
В Иране в период с 21 марта по 21 мая 2025 г. производство легковых автомобилей выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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