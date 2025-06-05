Азербайджан принял эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды - 2026

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Республике Корея проходит Всемирный день окружающей среды, организованный Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

Как сообщает в четверг Trend, в рамках торжественных мероприятий состоялась передача эстафеты следующей принимающей стороне – Азербайджану, который станет страной-хозяйкой этого глобального мероприятия в 2026 году.

Отметим, что Всемирный день окружающей среды, ежегодно отмечаемый 5 июня, является важнейшим международным днем, посвященным охране природы. С 1973 года мероприятия, проводимые под эгидой UNEP, стали крупнейшей глобальной экологической платформой, объединяющей миллионы людей по всему миру в стремлении защитить нашу планету.

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