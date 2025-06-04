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Представители Азербайджанской армии приняли участие в учениях «Решительная сила - 2025»

Общество Материалы 4 июня 2025 17:54 (UTC +04:00)
Представители Азербайджанской армии приняли участие в учениях «Решительная сила - 2025»

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджанской армии приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила - 2025» (Resolute Force-2025).

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что на учениях, организованных в Военной академии имени Г.С.Раковски в Республике Болгария, Азербайджан представляла группа офицеров Института военного управления, функционирующего в подчинении Национального университета обороны.

"В учениях, в которых также принимали участие представители вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Северной Македонии и Греции, азербайджанские офицеры успешно выполнили все поставленные задачи.

Основная цель учений состояла в выполнении действий в соответствии с процессом принятия военных решений, а также совершенствовании навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в условиях оперативной обстановки.

По завершении командно-штабных учений участникам были вручены сертификаты", - говорится в информации ведомства.

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