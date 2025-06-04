ГНС Азербайджана предупредила о требованиях законодательства при реализации проектов

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана предупредила основных подрядчиков, субподрядчиков и иных лиц, предоставляющих товары, работы или услуги, привлекаемых к реализации проектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета, о соблюдении требований законодательства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Отмечено, что в целях профилактики, а также сокращения числа налоговых правонарушений, недобросовестных и рискованных операций, Государственной налоговой службой проводится анализ операций налогоплательщиков.

В ходе проведенного анализа и мониторинга в деятельности и проводимых операциях налогоплательщиков, привлекаемых к реализации проектов, финансируемых за счет государственных средств, наблюдается ряд нижеотмеченных рисков и нарушений:

- переводы и обналичивание денежных средств в целях, не связанных с реализуемыми проектами, а также лицам, осуществляющим нетоварные и рискованные операции и фактически осуществляющим ввоз товаров для третьих лиц;

- привлечение физических лиц к выполнению работ (услуг) подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению проектов, без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта);

- несвоевременное оформление приобретенных товаров на основании электронных счетов-фактур, актов закупок товаров и грузовых таможенных деклараций, составленных в соответствии с требованиями законодательства, и т.д.

Указанные обстоятельства расцениваются как нарушение требований законодательства и влекут за собой принятие установленных законом мер ответственности. Так, согласно положениям статьи 13.2.82 Налогового кодекса, порядок и условия включения налогоплательщика в список рискованных налогоплательщиков и исключения из этого списка определяются Кабинетом министров Азербайджанской Республики. На основании постановления Кабинета министров от 28 июля 2020 года № 265, налогоплательщик, к которому относится хотя бы один из следующих критериев, считается рискованным налогоплательщиком:

- лицо, предоставляющее работы и услуги, предоставление которых требует соответствующих экономических ресурсов (хозяйственный объект, рабочая сила, основные средства, сырье и материальные ресурсы и другие экономические ресурсы с учетом особенностей вида деятельности), без наличия этих видов ресурсов или без привлечения имеющихся ресурсов в достаточном количестве или без привлечения субподрядчика;

- лицо, предъявляющее товары, не приобретенные на основании электронного счета-фактуры, акта покупки товаров и грузовых таможенных деклараций (в отношении ввозимых товаров), оформленных в соответствии с требованиями законодательства (за исключением товаров, зарегистрированных как бездокументарные товары в ходе ранее проведенного оперативного налогового контроля или выездной налоговой проверки, имущества, зарегистрированного в государственном реестре, приобретенного на основании нотариально удостоверенных договоров, товаров и основных средств, приобретенных в процессе производства (добычи), в том числе основных средств, вложенных в уставный капитал);

- лицо, осуществляющее нетоварные операции (операции, выявленные в ходе налогового контроля, совершенные с целью сокрытия другой операции или без такой цели и оформленные в целях получения прибыли (дохода) без фактического предоставления товаров, работ, услуг - Налоговый кодекс, статья 13.2.81).

Согласно требованиям статей 109.9 и 175.11 Налогового кодекса, вычет расходов из доходов и возмещение соответствующих сумм НДС на основании документов, полученных в рамках нетоварных операций, не допускаются.

Кроме того, привлечение работодателем физических лиц к выполнению работ (оказанию услуг) до вступления трудового договора в законную силу влечет применение финансовой санкции в соответствии с требованиями статьи 58.10 Налогового кодекса и одновременно влечет уголовную ответственность в соответствии с требованиями статьи 162-1 УК.

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