13 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

БАКУ /Trend/ - В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 3 июня 2025 года была осуществлена репатриация в страну 13 граждан Азербайджанской Республики, ранее находившихся в Сирийской Арабской Республике.

Об этом в среду Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики.

"Представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турецкую Республику, где было проведено первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов. Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами на самолет.

Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество. Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер по репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран", - говорится в сообщении ведомства.

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