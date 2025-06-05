В экономической зоне Алят будет представлена новая территория

БАКУ /Trend/ - Свободная экономическая зона Алят является наиболее привлекательной свободной экономической зоной региона.

Об этом заявил председатель правления Организации по управлению Свободной экономической зоной Алят (AFEZ) Валех Алескеров, выступая сегодня на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем в Баку, сообщает Trend.

"Мы готовы предоставить инвесторам 60 гектаров территории. В ближайшее время станет доступным ещё 138 гектаров, а через год - 364 гектара. В общей сложности в нашем распоряжении находится около 6500 гектаров земли", - подчеркнул он.

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