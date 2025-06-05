Названо количество путевок, выданных Информационно-туристическим центром “Курорт” в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Путевки через Информационно-туристический центр «Курорт» за пять месяцев получили 13 269 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила директор центра Эмилия Сафаралиева на презентационном мероприятии электронной системы бронирования E-AHİK Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

По ее словам, общее количество обращений за указанный период составило 28 166, из которых более 22 тысяч были подтверждены и реализованы.

"Раньше путевки предоставлялись на основе соотношения спроса и предложения. В настоящее время, учитывая пожелания и потребности членов, организуются путевки с различным уровнем обеспеченности",- добавила она.

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