Грузия увеличила объем закупок ненефтяных продуктов у Азербайджана

В январе-апреле этого года объем экспорта ненефтяных продуктов из Азербайджана в Грузию значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Грузия занимает одно из ведущих мест среди стран-партнёров по экспорту этих товаров. За тот же период торговый оборот между двумя странами также увеличился, отражая укрепление экономических связей. В целом, внешнеторговые операции Азербайджана с зарубежными странами демонстрируют устойчивый рост как по экспорту, так и по импорту.

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