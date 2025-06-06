Китайский производитель бытовых чистящих средств планирует открыть завод в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Youkai рассматривает возможность открытия завода в Азербайджане.

Об этом заявил Trend глава компании Хуан Пин в кулуарах прошедшей вчера в Баку конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

"Компания производит высококачественные бытовые чистящие средства. Например, мы производим моющие средства для стирки одежды, средства для чистки кухни, а также средства для мытья полов.

Мы придаем большое значение исследованиям и разработкам и нацелены на инновации. Вот почему мы предоставляем услуги по производству оригинального оборудования для многих всемирно известных брендов",- сказал он.

Глава компании отметил, что они готовы оценить возможности сотрудничества с Азербайджаном.

"Между Китаем и Азербайджаном существуют очень хорошие отношения. Именно поэтому мы надеемся на установление более глубокого сотрудничества с азербайджанскими партнерами.

Если появятся возможности для бизнеса, мы хотим построить завод в Азербайджане и предоставить азербайджанскому народу больше высококачественных бытовых чистящих средств",- добавил он.

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