ЦБ Азербайджана сообщил о количестве изъятых поддельных денежных знаков в 2024 г.
Центральный банк Азербайджана сообщил об обновлении монет, росте наличной денежной массы и достаточности валютных резервов. Ведется активная работа по борьбе с фальшивомонетничеством и приему поврежденных банкнот.
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