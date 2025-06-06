В Дохе прошло музыкальное путешествие в традиции азербайджанской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Университета науки и технологий в Дохе состоялся концерт "Мой Азербайджан", организованный при поддержке посольства Азербайджана в Катаре, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Солисты Международного центра мугама представили зрителям живую палитру национальной музыкальной традиции. На сцене прозвучали жемчужины азербайджанского мугама и инструментальной музыки в исполнении Гюнай Имамвердиевой (ханенде), Кямали Нуриевой (тар), заслуженного артиста Тогрула Асадуллаева (кяманча) и Эмина Джабраилова (нагара).

Их выступление стало настоящим музыкальным путешествием в глубины азербайджанской культуры - от тонкой лирики до духовной силы мугама, от традиционных мотивов до виртуозного инструментального звучания.

Концерт собрал широкий круг зрителей. В зале присутствовали члены азербайджанской диаспоры, а также представители дипломатических миссий Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Музыкальный вечер стал не только праздником искусства, но и символом дружбы, единства и культурного обмена, оставив глубокое впечатление у всех участников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!