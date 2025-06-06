Стала известна сумма, выделенная на ремонт частных домов в селе Тезебина Ходжалинского района
В селе Тезебина Ходжалинского района будет проведён ремонт частных жилых домов. Государственная служба восстановления и строительства заключила договор с компанией "Platin - M", которая займётся выполнением работ. Компания зарегистрирована в 2014 году.
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