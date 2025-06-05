В Азербайджане приняты новые госстандарты в области искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), действующий при Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, утвердил ряд новых государственных стандартов в области искусственного интеллекта.

Как сообщили в четверг Trend в AZSTAND, были приняты следующие госстандарты:

- AZS ISO/IEC 23894:2025 - «Информационные технологии - Искусственный интеллект - Руководство по управлению рисками»;

- AZS ISO/IEC 23053:2025 - «Рамочный документ для систем искусственного интеллекта, использующих машинное обучение»;

- AZS ISO/IEC 24029-2:2025 - «Искусственный интеллект - Оценка устойчивости нейронных сетей».

Эти стандарты охватывают ключевые аспекты обеспечения доверия к системам ИИ, включая их вычислительные характеристики, алгоритмы и методологии, используемые при разработке и внедрении таких систем.

Цель внедрения новых государственных стандартов заключается в создании общих правил и руководств для корректного функционирования систем искусственного интеллекта на различных платформах и в разных сферах, а также в обеспечении их взаимодействия.

Новые государственные стандарты были вынесены на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации в области «Информационно-коммуникационные технологии» (AZSTAND/TK 05), утверждены Институтом и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Отметим, что новые государственные стандарты были приняты в целях реализации подпункта 8.1.5 Плана мероприятий по выполнению «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы» , утвержденной распоряжением №530 Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2025 года.

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