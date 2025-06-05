Saipem нацелена на расширение деятельности в Азербайджане и Центральной Азии - Эрнесто Ферленги (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия приобретает все большее стратегическое значение для Saipem.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил региональный директор компании по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.

"Мы видим значительные возможности для расширения нашего присутствия - как за счет прямого участия в проектах, так и через стратегическое партнерство", - сказал он.

Имея многолетний опыт реализации сложных энергетических проектов как на суше, так и на шельфе, Saipem позиционирует себя в качестве ключевого игрока в создании инфраструктуры, соединяющей производителей энергоресурсов в Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, с международными рынками. Среди приоритетных направлений - строительство трубопроводов, логистика СПГ, перерабатывающие мощности и проекты в сфере энергетического перехода.

Укрепляя взаимосвязанность с помощью инженерных инноваций

"Saipem играет важную роль в укреплении энергетической связанности Центральной Азии с мировыми рынками", - подчеркнул Ферленги. "Благодаря нашим инженерным и проектным компетенциям, мы вносим вклад в создание устойчивой и эффективной инфраструктуры, включая трубопроводные коридоры, логистику СПГ и промышленные хабы".

С учетом глобальных изменений в сфере экологических требований, Saipem предлагает решения, соответствующие современным стандартам устойчивого развития. "Мы привносим в регион наш опыт в области низкоуглеродных технологий, помогая адаптировать проекты к усиливающимся требованиям по декарбонизации, которые предъявляют международные инвесторы и покупатели", - отметил он.

В фокусе компании - направления, где она может обеспечить высокий уровень технической и интегрированной экспертизы: от трубопроводных систем и переработки до интеграции возобновляемых источников энергии в традиционную инфраструктуру. Одновременно Saipem изучает возможности в области промышленной декарбонизации, развития водородных технологий и улавливания CO₂.

Расширение регионального присутствия и долгосрочных партнерств

"Мы уже активно работаем в Азербайджане и рассматриваем перспективы в Казахстане и Узбекистане, где государственные стратегии ориентированы как на экспорт энергоресурсов, так и на устойчивое развитие", - добавил Ферленги.

Он подчеркнул, что цель Saipem - выстраивать долгосрочные партнерства с акцентом на развитие местного потенциала, качество, безопасность и экологическую ответственность. "Мы стремимся к прочному местному партнерству, при этом обеспечивая инновации, высокие стандарты безопасности и внимание к вопросам экологии", - сказал он.

Эрнесто Ферленги также подчеркнул, что Saipem укрепляет приверженность устойчивому развитию и поддержке местного населения в Центральной Азии и Каспийском регионе, сочетая долгосрочные инвестиции в человеческий капитал с передовыми технологиями в сфере энергетического перехода.

"Сегодня в регионе работает около 330 человек, более 60% из них - местные специалисты", - отметил он. По его словам, подход Saipem к локальному развитию основан на поддержке образования и расширении возможностей местных сообществ. "Как и во всем мире, наша стратегия включает долгосрочные инвестиции в образовательные проекты, содействие экономическому развитию и сохранение культурного наследия".

В Азербайджане Saipem ежегодно проводит обучающие сессии для студентов вузов и школьников. Эти программы направлены на повышение технической грамотности, а также осведомленности в области охраны труда и здравоохранения. "Такие тренинги помогают учащимся лучше понимать вопросы безопасности и здоровья", - добавил Ферленги.

Вместе с этим, Saipem стремится сыграть более активную роль в изменяющемся энергетическом ландшафте региона. "Мы хотим быть частью решений, которые необходимы Центральной Азии, чтобы справиться с растущим внутренним спросом на энергию и перейти к низкоуглеродной экономике", - сказал он.

Экологичные технологии для устойчивого будущего

Имея солидный опыт в традиционной энергетике, Saipem адаптирует свои технологии к новым экологическим стандартам. "Мы предлагаем решения, которые повышают энергоэффективность и помогают сократить выбросы", - отметил Ферленги.

Он подчеркнул, что Saipem обладает уникальным набором "зеленых" технологий, включая офшорную ветроэнергетику и системы улавливания углерода. "Именно поэтому мы можем стать надежным партнером для стран региона в области устойчивой энергетики", - сказал он. Одной из ключевых разработок компании является запатентованная технология Bluenzyme - ферментативное решение для эффективного и экологически безопасного улавливания CO₂.

В завершение Эрнесто Ферленги добавил, что Saipem подтверждает долгосрочную приверженность Каспийскому и Центральноазиатскому регионам и позиционирует себя как ключевого партнера в их устойчивом развитии.

"Мы работаем в Казахстане с 1995 года, а в Азербайджане - с 1996 года", - отметил он. "Наше присутствие в регионе отражает стремление предоставлять инновационные, устойчивые и технологически передовые решения для сложных энергетических проектов".

Компания Saipem сыграла важную роль в ряде значимых энергетических проектов региона. В Казахстане она была ключевым участником разработки месторождения Кашаган - одного из самых масштабных и технически сложных проектов, реализованного в 2009-2016 годах. Работы велись в условиях сурового климата, мелководья и вечной мерзлоты. Saipem осуществляла полный цикл EPCI (проектирование, закупки, строительство и монтаж) морской инфраструктуры, включая прокладку 95 километров подводных трубопроводов между платформой и береговыми объектами.

"Это было рекордное достижение", - подчеркнул Ферленги. "В рамках проекта была выполнена самая протяженная в мире береговая протяжка трубопровода в плавучем состоянии - 10 километров. Работы велись в удаленном районе с крайне мелким профилем дна, и особое внимание уделялось вопросам охраны окружающей среды".

В Азербайджане Saipem принимала участие в разработке месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), а также получила контракт на реализацию второго этапа проекта "Шахдениз" - одного из крупнейших газовых проектов в регионе.

Содействие новому этапу энергетической эволюции

Сейчас компания нацелена на поддержку энергетического перехода региона, используя собственные инновационные технологии. "Мы реализуем меры по повышению энергоэффективности, оптимизации процессов, улавливанию, использованию и хранению углерода (CCUS), а также по гибридизации энергетических систем", - пояснил он.

Среди перспективных направлений - производство голубого аммиака на основе природного газа из региона с применением запатентованной ферментативной технологии улавливания CO₂. "Мы стремимся строить экологически устойчивые предприятия по выпуску удобрений, что одновременно отвечает задачам борьбы с изменением климата и обеспечения продовольственной безопасности в условиях ожидаемого роста населения", - сказал в заключение Эрнесто Ферленги.