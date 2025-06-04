Сахиба Гафарова провела обсуждения с послом Пакистана

БАКУ /Trend/ - 4 июня председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране Гасымом Мохиуддином.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было подчеркнуто успешное развитие стратегического партнерства и братских связей между Азербайджаном и Пакистаном. Сахиба Гафарова рассказала об официальном визите в Азербайджан на прошлой неделе премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа, поездке глав обоих государств в освобожденный от оккупации азербайджанский город Лачин и проведении там трехстороннего саммита Азербайджан-Пакистан-Турция. Она отметила, что встреча на высшем уровне важна с точки зрения дальнейшего укрепления прочных связей между нашими братскими странами.

Посол Пакистана Гасым Мохиуддин отметил наличие между двумя народами крепких дружеских и братских отношений. Он широко проинформировал о конфликте между Пакистаном и Индией и высоко оценил поддержку Пакистана Азербайджаном во всех сферах.

Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан является сторонником решения конфликта посредством диалога и мирным путем, согласно международным правовым принципам и нормам, а также решениям Совета Безопасности ООН. Она также высоко оценила поддержку Пакистаном справедливой позиции Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На встрече было отмечено положительное влияние межпарламентского сотрудничества на развитие отношений между двумя странами. Сахиба Гафарова упомянула о своих официальных визитах в Пакистан в 2021 году и встречах с коллегами на международных мероприятиях. Также было доведено до внимания наличие тесных связей законодательных органов на двусторонней, трехсторонней и многосторонней платформах, в том числе значение формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!