Детская мода, блеск и таланты на подиуме Azerbaijan Kids Best Model 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Badamdar Hotel Residences в Баку состоялся конкурс Azerbaijan Kids Best Model 2025, организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4 до 14 лет. Всего в мероприятии выступили 72 юных модели: 43 девочки и 29 мальчиков.

Вечер стал настоящим праздником детства, моды и вдохновения. А главное - он доказал: у азербайджанской моды есть блестящее будущее, и оно уже уверенно идёт по подиуму.

"Миссия проекта - раскрытие творческого потенциала одарённых детей и их продвижение сначала в родной стране, а затем и за её пределами. Это не просто конкурс красоты - это стартовая площадка для будущих звёзд подиума. Мы верим, что каждый ребёнок уникален. Мы хотим помочь им поверить в себя, найти свою сцену — и засиять на ней", - отметила директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Председателем жюри традиционно выступила известный художник-модельер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова. В состав жюри вошли - председатель ОО "Женщины-предприниматели" Зенфира Агаева, основатель Ilaha Fort Art Илаха Алиева, актёр и телеведущий Шахрияр Абилов, певец Абдул Халид, руководитель 1.0 By_Qara Сахавет Алиев, победительница Azerbaijan Kids Fashion Show 2024 Айлин Ализаде.

Участники были отмечены в различных номинациях.

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