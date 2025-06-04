Создана возможность подачи в суд заявлений о банкротстве в электронном виде

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности рабочей группы "Банкротство бизнеса" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на Едином судебном портале создана возможность подготовки и направления в суд исковых заявлений о несостоятельности (банкротстве) в электронной форме.

Об этом Trend сообщили в министерстве юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что данный функционал позволяет осуществлять процесс обращения в суд по делам о банкротстве и несостоятельности более простым и оперативным способом. Пользователи, зайдя на портал, могут через интегрированный соответствующий электронный сервис оформить исковое заявление, приложить необходимую информацию и документы и направить это заявление непосредственно в суд.

С порядком составления искового заявления о банкротстве и этапами его заполнения можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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