Центральная Европа рассчитывает на стабильные поставки газа из Азербайджана - MVM (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Центральной Европы и обладает значительным потенциалом для развития в ближайшие десятилетия.

Об этом в интервью Trend заявил генеральный директор MVM CEEnergy Габор Орбан в кулуарах Бакинского энергетического форума.

По его словам, Азербайджан стал первым поставщиком природного газа в регион Центральной Европы, что является важным достижением на фоне растущего спроса на энергоресурсы.

"Мы гордимся тем, что стали первой страной и первой компанией, которая закупила и транспортировала газ из Азербайджана в Центральную Европу. Мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества и открыты к его расширению в газовой сфере", - сказал он.

Г.Орбан также отметил, что в долгосрочной перспективе - на ближайшие 30 лет - нефтегазовый сектор Азербайджана сохраняет высокий потенциал, а возможности для партнерства с европейскими странами продолжают расширяться.

"Центральноевропейский рынок растет, и MVM диверсифицирует свой портфель. Мы сосредоточены на природном газе и электроэнергетике, а также рассматриваем "зеленый коридор" как перспективное направление для транспортировки зеленой энергии в Европу", - подчеркнул гендиректор.