Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)

Экономика Материалы 4 июня 2025 16:38 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

Читайте Trend в

Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"Мы с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Яном провели продуктивную встречу. Обсудили вопросы создания прибрежной инфраструктуры с целью передачи ветровой энергии, которая будет вырабатываться в Каспийском море, в энергосистему страны и на экспорт, развития коридоров "зеленой" энергии, а также возможности сотрудничества по проектам в сфере природного газа",- отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Азербайджан обсудил с АБР создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости