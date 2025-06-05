МВФ не дал полной оценки реформ налоговой политики в Азербайджане - министерство

БАКУ /Trend/ - В документе Международного валютного фонда (МВФ) не дана полная оценка реформ налоговой политики в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства экономики страны.

Согласно информации, МВФ регулярно проводит "Консультации по статье IV" с целью оценки макроэкономической ситуации, финансовой стабильности, фискальной и монетарной политики стран-членов, выявления потенциальных рисков. В связи с этим делегации Фонда, находившейся с визитом в Азербайджане в январе-феврале 2025 года, была предоставлена подробная информация о макроэкономической ситуации в стране, приоритетах экономического развития, повестке реформ, фискальной и монетарной политике. После завершения миссии в апреле этого года МВФ опубликовал итоговое заявление по Азербайджану на 2025 год.

Отмечено, что в заявлении подчеркнут ряд положительных результатов, достигнутых Азербайджаном за последние годы - достижения в области балансирования экономических рисков, улучшения деятельности государственных предприятий, стабилизации инфляции и удержания ее в целевом диапазоне, восстановления фискальной дисциплины, повышения прозрачности и борьбы с коррупцией.

"Хотя в документе отражена большая часть информации, предоставленной государственными структурами Азербайджана, ряд существенных моментов не учтен. Учитывая влияние международных организаций на формирование мнения о странах и решения инвесторов, особое значение приобретают вопросы, перечисленные ниже. Так, в заявлении МВФ отражено, что темпы экономического роста нашей страны на 2025-2030 годы прогнозируются в среднем на уровне 2,6% в год. Согласно последним макроэкономическим прогнозам министерства экономики Азербайджанской Республики, темпы экономического роста на 2025-2029 годы прогнозируются в среднем на уровне 3,8% в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азербайджане с 2022 года сформирована правовая база государственно-частного партнерства, проведена работа по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства, являющегося важным инструментом для развития частного сектора:

"В 2024 году начаты работы по реализации совместного с иностранным инвестором проекта по опреснению морской воды. Однако в документе не упоминаются реформы, проведенные в этой области, как составная часть структурных реформ. Совершенствование налогового законодательства в Азербайджане, расширение администрирования в этой сфере, цифровизация, введение широких льгот для продвижения бизнеса, реформы на рынке труда привели к заметным положительным результатам. Результаты реформ на рынке труда в прошлом году также были высоко оценены экспертами Гарвардского университета, и практика, применяемая в Азербайджане, была оценена как эффективная модель, которую важно изучить для других экономик. В заключительном заявлении МВФ не дана полная оценка реформ налоговой политики в Азербайджане.

Наша страна сотрудничает с МВФ для приведения налогового администрирования в соответствие с международной цепочкой создания стоимости. В связи с этим особое значение имеет Инструмент диагностической оценки налогового администрирования (TADAT) Фонда. В 2024 году между МВФ и Государственной налоговой службой (ГНС) при министерстве экономики были проведены обсуждения по проведению внутренней оценки с использованием этого инструмента, МВФ провел тренинг для сотрудников ГНС на основе TADAT. Несмотря на сотрудничество по TADAT, в документе Фонда по нашей стране содержится рекомендация Азербайджану относительно использования этого инструмента.

Хотя в заявлении указано, что доля промышленного и производственного сектора в кредитном портфеле в 2024 году увеличилась с 5% до 8%, по данным Центрального банка Азербайджана, этот показатель составляет 5,5%.

В Азербайджане придается большое значение долгосрочному и взаимовыгодному партнерству с международными организациями, и продолжается работа по дальнейшему укреплению этого сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!